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American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

«Бесцеремонное презрение» властей США к Саудовской Аравии побудило Эр-Рияд к «вызывающим тревогу» переговорам с Пекином о продаже нефти Китаю за юани, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.
Взгляд.ру
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным «убежищем», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене.
РИА Новости
"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", - заключает Видбург.
РИА Новости

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