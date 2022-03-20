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American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

«Бесцеремонное презрение» Соединенных Штатов Америки к Саудовской Аравии заставило Эр-Рияд прибегнуть к «тревожному» обсуждению продажи нефти в КНР за юани вместо долларов.
Общественная служба новостей
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене.
РИА Новости
Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным "убежищем".
РИА Новости
"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", - заключает Видбург.
РИА Новости

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Вашингтон встревожися из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии
Общественная служба новостей22:05
American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным
РИА Новости21:53
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