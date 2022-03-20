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American Thinker: стремление Саудовской Аравии продавать нефть за юани является тревожным

Презрение к Саудовской Аравии со стороны США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани, а не доллары, сообщает издание
 The American Spectator.
Pravda.Ru
По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене.
РИА Новости
Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
Взгляд.ру
"Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", — заключает Видбург.
РИА Новости

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