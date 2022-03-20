Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь «извращенной показной добродетелью» и «самоубийственной тягой к «зеленой» энергии», относится к Саудовской Аравии с «бесцеремонным презрением», что и привело к нынешнему развитию событий.
В международной организации считают, что спецоперация России на Украине может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики: если изменятся условия торговли энергоресурсами, то цепочки поставок будут перестроены, платежные сети разделены, а страны начнут пересматривать составы своих золотовалютных резервов.