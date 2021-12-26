РИА НовостиAmerican Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через суткиРоссии понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.РИА НовостиСогласно заявлению американского издания, боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в свой состав.Lenta.ruРоссийская армия превосходит Вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает American Thinker.РИА НовостиСМИ часто публикуют сообщения о якобы наращивании российских сил у границ с Украиной.ФАНЧитать далееСвернутьDiscover24Discover24Политическая ЭкспертизаГазета.RuПолитРоссияЭкономика сегодняLife.ruНовостной фронтРЕН ТВТерритория новостейФАНВоенное делоПолитика СегодняПодробнее о событииAmerican Thinker: в случае войны России понадобится меньше суток для захвата КиеваГазета.Ru00:31American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через суткиРИА Новости20:08American Thinker: В случае войны российские танки войдут в Киев в первый же деньLife.ru21:59American Thinker: России при конфликте понадобится один день, чтобы ее танки вошли в КиевLenta.ru21:58AT: российские танки войдут в Киев менее чем через сутки в случае начала конфликтаNews.ru21:17AT: российские танки войдут в Киев в первый же день в случае войныПолитРоссия20:59American Thinker: Россия захватит Украину менее чем через сутки в случае войныИзвестия22:55Показать ещёОценить125Поделиться