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American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через сутки

России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.
РИА Новости
Согласно заявлению американского издания, боевые действия станут возможными, если НАТО попытается включить Украину в свой состав.
Lenta.ru
Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает American Thinker.
РИА Новости
СМИ часто публикуют сообщения о якобы наращивании российских сил у границ с Украиной.
ФАН

Подробнее о событии

American Thinker: в случае войны России понадобится меньше суток для захвата Киева
Газета.Ru00:31
American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через сутки
РИА Новости20:08
American Thinker: В случае войны российские танки войдут в Киев в первый же день
Life.ru21:59
American Thinker: России при конфликте понадобится один день, чтобы ее танки вошли в Киев
Lenta.ru21:58
AT: российские танки войдут в Киев менее чем через сутки в случае начала конфликта
News.ru21:17
AT: российские танки войдут в Киев в первый же день в случае войны
ПолитРоссия20:59
American Thinker: Россия захватит Украину менее чем через сутки в случае войны
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