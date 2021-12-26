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American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через сутки

России понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.
РИА Новости
По мнению авторов, боевые действия возможны при попытках Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.
РИА Новости
Российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание.
РИА Новости
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.
РИА Новости

Подробнее о событии

American Thinker: Россия захватит Украину менее чем через сутки в случае войны
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