РИА НовостиAmerican Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через суткиРоссии понадобится меньше суток для захвата Киева в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, пишет American Thinker.РИА НовостиПо мнению авторов, боевые действия возможны при попытках Североатлантического альянса включить Украину в состав организации.РИА НовостиРоссийская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева, напоминает издание.РИА НовостиВ последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияЭкономика сегодняLife.ruРЕН ТВФАНИноСМИПолитика СегодняПодробнее о событииAmerican Thinker: Россия захватит Украину менее чем через сутки в случае войныИзвестия22:55American Thinker: В случае войны российские танки войдут в Киев в первый же деньLife.ru21:59American Thinker: Путин использует против НАТО американскую политику сдерживанияИноСМИ16:06AT: российские танки войдут в Киев менее чем через сутки в случае начала конфликтаNews.ru21:17AT: российские танки войдут в Киев в первый же день в случае войныПолитРоссия20:59American Thinker: в случае войны российские танки войдут в Киев менее чем через суткиРИА Новости20:08American Thinker: России при конфликте понадобится один день, чтобы ее танки вошли в КиевLenta.ru21:58Показать ещёОценить91Поделиться