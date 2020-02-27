США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.

с чего всё началось

Экспорт сырой нефти в Турцию вырос в 2019 году почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд). Средняя экспортная цена российской нефти для Турции снизилась с $68,2 до $62 за баррель.

США и Великобритания стали покупать больше российской нефти

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