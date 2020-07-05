Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.
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с чего всё началось

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.
Вечерняя Москва06:41

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Пошли на риск: отказ США от российских РД-180 сочли поспешным

РЕН ТВ17:04

Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180

РИА Новости12:20

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

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Вести.Ru13:02

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News.ru12:51

Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180

Lenta.ru16:23

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Вечерняя Москва06:41
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Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
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16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников

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Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома

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В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Армия и оружие

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
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Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

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Наталья Орейро завела микроблог в Instagram

Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
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В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать

Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
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Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане

Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.
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Общество

50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства

В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
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Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
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В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая

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