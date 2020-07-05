По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.

с чего всё началось

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.

Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180

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