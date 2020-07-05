Политика
РИА НовостиАмериканцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.
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с чего всё началось
По словам собеседника издания, стремление США отказаться от российских ракетных двигателей является исключительно политическим шагом, однако Евсеев уверен в том, что это был неизбежный процесс.Вечерняя Москва06:41
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Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Гильдия киноактеров, которая накануне запретила своим участникам сниматься новом фильме Майкла Бэя, отменили запрет на работу с режиссером "Трансформеров".
Piter.tv 16:07
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Футбол
Гризманн впервые с февраля забил в Ла Лиге с передачи Месси
Примечательно, что свой сегодняшний гол, как и мяч, забитый в феврале, Гризманн забил с передачи нападающего Лионеля Месси.
Sports.ru 16:55
Футбол
Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш поздравил клуб с чемпионством
RT на русском 16:40
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Шоу-бизнес
Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома
1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12
Армия и оружие
Неизвестные из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
«Выпущены две ракеты (из сектора Газа) по территории Израиля», — говорится в сообщении военного ведомства.
REGNUM 12:48
Общество
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Экономика
К Системе быстрых платежей Центробанка подключились организации
Изначально Система быстрых платежей создавалась как альтернатива Сбербанку, который монополизировал рынок переводов между физлицами.
BFM.ru 02 июля в 18:34
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Общество
Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам
Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Общество
В Нёноксе готовят плановые работы военных. Местным предложили выехать
Надеемся, 7-8 июля не предстоит ничего, что встревожило бы жителей села и северодвинцев.
БеломорКанал 10:19
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.
Известия 14:27
Общество
50 тысяч в год каждому: вводится новое пособие от государства
В России хотят ввести новое пособие от государства для определенной категории граждан.
Konkurent.ru 03 июля в 21:00
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Армия и оружие
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 17:09
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета 02 июля в 03:51
Происшествия
В Петергофе три женщины пострадали после нападения алабая
Петербургский дневник 12:53