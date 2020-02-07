Политика
Piter.tvАмериканцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post. Американцы отметили, что российские туристов в встречали представители РФ, которые установили информационный стол с флагом страны.
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с чего всё началось
«Для многих американцев, находившихся в аэропорту, эвакуация стала разочарованием, усугубленным тем фактом, что правительство США эвакуировало свое консульство в Ухане сразу же после того, как город оказался в центре смертельной вспышки коронавируса и был закрыт», – пишет Washington Post.ПолитРоссиявчера в 10:21
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The Washington Post: эвакуация из Уханя показала, что США есть чему поучиться у России
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«Мы были как беженцы»: американцы хвалят российскую эвакуацию из Уханя и ругают свою
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