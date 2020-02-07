Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса. Об этом сообщает The Washington Post. Речь идет об эвакуации США своих 530 граждан, которая состоялась 5 февраля.

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