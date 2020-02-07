Политика
Lenta.ruАмериканцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса
Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса. Об этом сообщает The Washington Post. Речь идет об эвакуации США своих 530 граждан, которая состоялась 5 февраля.
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The Washington Post: эвакуация из Уханя показала, что США есть чему поучиться у России
ПолитРоссиявчера в 10:04
«Мы были как беженцы»: американцы хвалят российскую эвакуацию из Уханя и ругают свою
Комсомольская правдавчера в 09:16
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По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
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В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
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Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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