Политика

REGNUMREGNUMАмериканцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post. Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.
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