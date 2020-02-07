Политика
REGNUMАмериканцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post. Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.
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The Washington Post: эвакуация из Уханя показала, что США есть чему поучиться у России
ПолитРоссиявчера в 10:04
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Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
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Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
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Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
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Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
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Tesla дистанционно отключила автопилот на подержанном автомобиле
Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.
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В Милане обнаружили тело россиянки
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Вслед за Mercedes, McLaren, Ferrari, Renault и Williams в Alfa Romeo завели двигатель на машине 2020 года.
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Молдавия готова предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию», заявил президент страны Игорь Додон.
Здоровье
На Кубани посредством ЭКО-оплодотворения родилось более 3,5 тыс. детей
К 2024 году в регионе планируют увеличить объемы проведения ЭКО.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
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Необходимые для детей онкопрепараты зарегистрируют за два месяца
Ранее в СМИ появилась информация, что в российских медучреждениях заканчиваются запасы необходимых препаратов для лечения рака у детей, в том числе самая большая проблема с «Онкаспаром» и «Цитарабином», которые применяют при терапии лейкозов .
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
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Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
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Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Юдашкина 70-летняя примадонна отечественной эстрады дала мастер-класс юным родственникам знаменитого модельера.
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В больнице рассказали о состоянии гимнастки Солдатовой
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса
Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.
Происшествия
Обвиняемого в поджоге Никулинского суда Москвы арестовали
Обвиняемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы Руслана Ибрагимова арестовали на два месяца, под стражей он пробудет до 6 апреля.
Авто
В Индии представили бюджетный «Гелендваген»
Внедорожник Force Gurkha нового второго поколения стал ещё больше напоминать легендарный «Гелендваген», чем его предшественник.