Политика

REGNUMREGNUMАмериканцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post. Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.
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Царьградвчера в 07:47
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Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
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