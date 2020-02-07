Политика
REGNUMАмериканцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя
Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post. Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
The Washington Post: эвакуация из Уханя показала, что США есть чему поучиться у России
ПолитРоссиявчера в 10:04
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Армия и оружие
США заподозрили российский спутник в шпионаже
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса
Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Политика
Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью широкую автономию
Молдавия готова предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию», заявил президент страны Игорь Додон.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктиде новый температурный рекорд
6 февраля на научно-исследовательской станции Эсперанса, расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, была зафиксирована температура 18.3 °C.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Общество
В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей
«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.
Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Армия и оружие
США захотели новую боевую машину за полтора бюджета Минобороны России
Армия США объявила о возобновлении конкурса на создание новой боевой бронированной машины, которая должна будет заменить в войсках боевую машину пехоты (БМП) M2 Bradley.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Экономика
Законопроект о реформе ОСАГО поддержали в правительстве
В правительстве поддержали законопроект о реформе ОСАГО, предложенном депутатами.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Общество
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Общество
Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.