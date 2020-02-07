Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом пишет газета The Washington Post. Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.

Технологии Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Общество В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.

Экономика Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем» Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

Происшествия Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.