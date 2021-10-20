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Американцы об энергетическом кризисе: Путин просто посмотрит, как мы сами себя уничтожаем

Читатели The Wall Street Journal прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада.
РИА Новости
Аналитики WSJ в сфере энергетики полагают, что американские и европейские власти погнались за «зеленой» альтернативой и угодили в ловушку, поскольку резко взлетели тарифы на электроэнергию, многим предприятиям грозит банкротства.
Аргументы недели
Москва способна увеличить объемы поставок голубого топлива в Европу, однако в таком случае западным политикам придется пойти на некоторые уступки, говорится в материале.
ПолитРоссия
"Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?" — сыронизировал John Sommerwerck.
РИА Новости

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Американцы признали «энергетическое самовредительство» Запада
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Американцы об энергетическом кризисе: Путин просто посмотрит, как мы сами себя уничтожаем
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