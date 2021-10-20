Аналитики WSJ в сфере энергетики полагают, что американские и европейские власти погнались за «зеленой» альтернативой и угодили в ловушку, поскольку резко взлетели тарифы на электроэнергию, многим предприятиям грозит банкротства.
"Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) - это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", - отметил специалист.
Накануне в украинских СМИ появилась неофициальная информация о том, что Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в конце 2022 года запустит производство нового кроссовера, который получит название «ЗАЗ Одесса».
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства рассказал об отношении родных и друзей к прививке от коронавирусной инфекции, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".