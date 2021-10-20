Врач Коммунарки составил портрет пациента с COVID-19

"Портрет пациента остается неизменным: госпитализированный пациент (пол не важен) - это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью (чаще всего ожирение, диабет, гипертония), непривитый, не болевший ранее", - отметил специалист.