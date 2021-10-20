4 самые недооцененные шипованные шины в 2021-м

В ходе испытания зимних шипованных шин эксперты «За рулем» Дмитрий Тестов и Сергей Мишин снова сделали открытие: на рынке есть немало недооцененных шин, стоимость которых, если опираться на их характеристики и сравнивать с конкурентами, могла бы быть существенно выше.