В ходе испытания зимних шипованных шин эксперты «За рулем» Дмитрий Тестов и Сергей Мишин снова сделали открытие: на рынке есть немало недооцененных шин, стоимость которых, если опираться на их характеристики и сравнивать с конкурентами, могла бы быть существенно выше.
Компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил руководитель компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.