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Американцы об энергетическом кризисе: Путин просто посмотрит, как мы сами себя уничтожаем

Читатели The Wall Street Journal
 прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада.
РИА Новости
Европейские СМИ обвиняют в своих бедах Россию, однако Москва уже увеличила поставки газа на 15% и добросовестно выполняет все пункты, прописанные в долгосрочных договорах.
ИА SM-News
Авторы публикации признали, что США и Евросоюз загнали себя в ловушку, пытаясь внедрить «зеленую» энергетику.
Слово и Дело
По мнению комментаторов, Путин оказался умнее и проницательнее западных политиков.
Политика Сегодня

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