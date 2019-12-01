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РБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал доходов в размере $7,9 млрд.
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Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Московский Комсомолец21:46
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