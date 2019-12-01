Общество

РБКРБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал доходов в размере $7,9 млрд.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

ТАСС21:10

Жители США потратили рекордные $7,4 млрд в «черную пятницу»

Известия22:43

Американцы потратили в интернете $7,4 млрд в «черную пятницу»

Коммерсантъ21:28

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

РБК22:35

Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»

Газета.Ru21:35

Жители США потратили $7,4 млрд на «Чёрную пятницу» в интернет-магазинах

News.ru23:09

Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Московский Комсомолец21:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru вчера в 17:38
Происшествия

В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

Известия 21:23
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
OAnews 22:04
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
Коммерсантъ 23:37
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor 14:43
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости 22:04
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета 21:06
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru 15:14
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру 05:01
Футбол

«Башакшехир» — «Антальяспор»: будет ли борьба?

Хозяева находятся на третьем месте и разделяют очки со вторым.
Все про Спорт ру 09:55
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 16:13
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:10
Политика

Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая

Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу, говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.
РИА Новости 21:22
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Хоккей

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM 23:25
Происшествия

Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

РИА Новости 20:17
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Общество

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: звезды обещают подъем сил

Деловое сотрудничество с другими городами или даже странами обещает быть выгодным и плодотворным.
ВК Пресс 00:30
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Происшествия

Туристы из Казани двое суток не могут улететь из китайской Саньи

В китайском городе Санья на острове Хайнань застряли туристы из Казани.
Татарстан-24 08:05
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM 23:15
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное