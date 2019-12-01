Общество

РБКРБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов.
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Жители США потратили $7,4 млрд в «чёрную пятницу» в интернет-магазинах

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Жители США потратили рекордные $7,4 млрд в «черную пятницу»

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Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

ТАССвчера в 21:10
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