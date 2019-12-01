Общество
РБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов.
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Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Московский Комсомолецвчера в 21:46
Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»
Газета.Ruвчера в 21:35
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
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