Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов.

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»

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