Общество
РБКАмериканцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»
Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC. Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов.
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Американцы потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»
Московский Комсомолецвчера в 21:46
Жители США установили рекорд, потратив на онлайн-шоппинг $7,4 млрд в «Черную пятницу»
Газета.Ruвчера в 21:35
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
Финансы
Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики
Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
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RT на русском 04:42
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Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:35
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Автоспорт
Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое выступление в последней гонке нынешнего сезона на Гран-при Абу-Даби.
Вести.Ru 14:58
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Хаби Алонсо: «Пеп умен, Клопп харизматичен, Жозе читает игры. Но Зидан на другом уровне»
Тренер молодежной команды «Реал Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми ему довелось познакомиться за время выступлений за различные клубы и работы в качестве тренера.
Sports.ru 15:59
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РЖД допускают продажу b2c-бизнеса «Транстелекома»
РЖД допускают продажу b2c-бизнеса (бизнеса, направленного на потребителя) "Транстелекома" (ТТК), но точно оставят его своим кэптивным оператором, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.
ПРАЙМ 16:15
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Армия и оружие
В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Ferra 28 ноября в 12:19
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс вчера в 10:40
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Россия – Культура 12:15
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
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Политика
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Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
РБК 29 ноября в 18:39
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
РИА Новости 13:02
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
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Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Газета.Ru 02:00
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Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
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Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
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Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
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Наука
Прибор для спутниковой альтиметрии выдержал проверку Норвежским морем
Ученые оценили качество измерений нового прибора для спутниковой альтиметрии – способа зондирования земной поверхности и акватории Мирового океана из космоса.
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Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
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Армия и оружие
В ДНР рассказали об испытаниях новой станции радиоэлектронной борьбы
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для обнаружения и создания помех системам сотовой связи.
РИА Новости 09:55
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Вечерний курьер 28 ноября в 02:48