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Американцы пожаловались на слишком дорогую еду в магазинах

Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.
РИА Новости
Как ранее писал сайт kp.ru, самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин.
Комсомольская правда
В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.
РИА Новости
"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.
РИА Новости

Подробнее о событии

Американцы жалуются на резкое подорожание продуктов в магазинах
Комсомольская правда10:08
RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктов
ФАН10:04
Жители Нью-Йорка пожаловались на рост цен
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В США резко увеличились цены на продукты питания
ИА Красная Весна10:07
Жители Нью-Йорка жалуются на беспрецедентно высокие цены на продукты
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Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг Украины
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Американцы пожаловались на слишком дорогую еду в магазинах
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