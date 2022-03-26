РИА НовостиАмериканцы пожаловались на слишком дорогую еду в магазинахЖители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания.РИА НовостиКак ранее писал сайт kp.ru, самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин.Комсомольская правдаВ четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.РИА Новости"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRB НовостиRB НовостиGazeta.SPbRT на русскомНовые ИзвестияФАНГлавный региональныйКомсомольская правдаSolenka.infoIvbg.ruПодробнее о событииАмериканцы жалуются на резкое подорожание продуктов в магазинахКомсомольская правда10:08RT: жители Нью-Йорка пожаловались на подорожание продуктовФАН10:04Жители Нью-Йорка пожаловались на рост ценВзгляд.ру10:05В США резко увеличились цены на продукты питанияИА Красная Весна10:07Жители Нью-Йорка жалуются на беспрецедентно высокие цены на продуктыНовые Известия09:39Жители Нью-Йорка рассказали о подорожании еды в супермаркетах из-за ситуации вокруг УкраиныRT на русском09:22Американцы пожаловались на слишком дорогую еду в магазинахРИА Новости08:53Показать ещёОценить510Поделиться