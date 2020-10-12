Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми.