Движение на федеральной трассе М-10 "Россия" в Ленинградской области, где в воскресенье вечером рухнул надземный пешеходный переход на дорожное полотно, восстановлено, сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.
Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина, разработанная Государственным научным центром «Вектор», наилучшим образом подойдет людям старшего возраста и тем, у кого имеются хронические заболевания.
Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана "Дельта" в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 2000 по 2011 годы занимал посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за того, что он отказал в льготах частной компании.
Проект называется Grand Theft Auto: Vice City 2, но по сути это глобальная модификация для GTA IV, которая представляет собой ремейк оригинальной игры с сохранением атмосферы старого доброго Вайс-Сити.