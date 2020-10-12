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Lenta.ru
Lenta.ru

Американцы приготовились наводнить Европу газом

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) приготовились наводнить Европу сырьем на фоне восстановления цен на топливо.В источнике
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Lenta.ru

Американцы приготовились наводнить Европу газом

Lenta.ru01:54
Коммерсантъ

В Европе запахло газом

Коммерсантъ17:56
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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10-20 дней, сообщили 12 октября «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Ведомости00:32

В Ленобласти восстановили движение на трассе М-10 после обрушения надземного перехода

Движение на федеральной трассе М-10 "Россия" в Ленинградской области, где в воскресенье вечером рухнул надземный пешеходный переход на дорожное полотно, восстановлено, сообщили ТАСС в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу.
ТАСС01:00

Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми.
РБК01:00

Глава Роспотребнадзора назвала особенности российской вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина, разработанная Государственным научным центром «Вектор», наилучшим образом подойдет людям старшего возраста и тем, у кого имеются хронические заболевания.
Страна Советов on-line01:19

В ЛДПР предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Группа депутатов от фракции ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников в возрасте до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за сложной эпидемиологической обстановки.
ТАСС17:18

Нефть дешевеет на 1% на опасениях за баланс спроса и предложения

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана "Дельта" в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ00:45

Правительство одобрило выделение регионам денег для выплат на детей от 3 до 7 лет

Кабмин одобрил выделение Минтруду РФ в 2020 году дополнительных субсидий бюджетам субъектов на софинансирование их расходных обязательств для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
СитиТрафиквчера в 01:53

Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который с 2000 по 2011 годы занимал посты министра финансов и вице-премьера, рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за того, что он отказал в льготах частной компании.
ТАСС01:04

Российские фанаты Grand Theft Auto: Vice City создают ремейк игры на движке GTA IV – вот новые скриншоты

Проект называется Grand Theft Auto: Vice City 2, но по сути это глобальная модификация для GTA IV, которая представляет собой ремейк оригинальной игры с сохранением атмосферы старого доброго Вайс-Сити.
Srnsk01:23