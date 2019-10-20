с чего всё началось

ВС США разбомбили свою авиабазу Клейб в сирийской провинции Эль-Хасаке после того, как оттуда были выведены их войска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

Политика Welt: Путин побеждает без войны "Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Шоу-бизнес Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.

Политика На выставке в Сеуле показали оружие будущего Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.

Общество Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.

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