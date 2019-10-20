Армия и оружие
Российская газетаАмериканцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
ВС США разбомбили свою авиабазу Клейб в сирийской провинции Эль-Хасаке после того, как оттуда были выведены их войска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
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Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
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Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
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Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Экономика
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru 15:11
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 07:51
Игры
Появился первый трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Discover24 18 октября в 04:32
Шоу-бизнес
Второй муж Татьяны Васильевой издевался над ее сыном
Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян.
Телепрограмма 09:59
Политика
На выставке в Сеуле показали оружие будущего
Вероятно, сказалось то, что Корея в ближайшее время не планирует крупных тендеров на закупку вооружений за рубежом либо будущие поставщики уже определены, а потому иностранное присутствие в этом году было достаточно скромное.
Российская газета 07:18
Общество
Бывшая жена миллиардера Ахмедова потребовала заморозить его активы
Татьяна Ахмедова через суд потребовала заморозить часть активов своего мужа миллиардера Фархада Ахмедова в Великобритании.
Коммерсантъ 13:40
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 11:57
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru вчера в 18:35
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
РБК 18 октября в 18:33
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 13:55
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Шоу-бизнес
Ольга Спиркина боролась за жизнь 19-летней дочери в Турции
В недавнем времени известная российская актриса Ольга Спиркина в возрасте 55 лет уехала в отпуск в Турцию вместе с 19-летней наследницей Марией.
ГлобалМСК.ру 15:04
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Гаджеты
В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865
Anonsens вчера в 04:21