Армия и оружие
Российская газетаАмериканцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
ВС США разбомбили свою авиабазу Клейб в сирийской провинции Эль-Хасаке после того, как оттуда были выведены их войска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
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