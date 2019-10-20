с чего всё началось

ВС США разбомбили свою авиабазу Клейб в сирийской провинции Эль-Хасаке после того, как оттуда были выведены их войска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

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