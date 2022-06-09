Российские военные задействовали в ходе специальной операции на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения объектов противовоздушной обороны, сообщил РИА Новости информированный источник.
Федеральная служба безопасности задержала 13 исламистов из ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Ростове-на-Дону, которые вербовали мусульман из местных жителей и трудовых мигрантов по указанию эмиссаров террористической организации с Украины, сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».
Антонов отметил, что подобное решение «не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона».