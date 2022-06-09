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Американист Рогулев назвал недооценку России главной ошибкой политики Байдена

Политика США в отношении антироссийских санкций провалилась из-за излишней самонадеянности и недооценки ряда экономических показателей России.
Lenta.ru
Несмотря на значительный штат аналитиков, Вашингтон опирался на неподкрепленное мнение, что для полного краха России достаточно одного удара извне.
РИА Новости
Если считать не в долларах, а по номинальному объему ВВП, то Россия находится на 11 месте в мировом списке.
ПРАЙМ
Однако США не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия.
РИА Новости

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Эксперт Рогулев заявил, что главной ошибкой Байдена излишняя самонадеянность и недооценка экономических показателей России
Комсомольская правда21:05
Эксперт Рогулев: США недооценили роль России в мировой экономике и ее влияние
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