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Американист Рогулев: обыск у Трампа может быть связан с незаконным вывозом документов

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит в отношении бывшего президента США Дональда Трампа сразу несколько расследований.
Lenta.ru
Агентство Reuters передает, что ФБР провело обыск в рамках расследования Минюста США в связи с ненадлежащим хранением государственных документов во флоридском поместье Трампа.
Газета.Ru
Газета NYT
 со ссылкой на источники утверждает, что правоохранителей в имении Трампа могли заинтересовать документы, которые тот взял с собой из Белого дома.
Sputnik Кыргызстан
Как пишет Lenta.ru, губернатор Флориды Рон Десантис назвал обыск Мар-а-Лаго эскалацией с использованием «федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима».
ForPost

Подробнее о событии

Дональд Трамп попал под обыск
Коммерсантъ04:43
СМИ: обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часов
ТАСС00:28
Американист Рогулев: обыск у Трампа может быть связан с незаконным вывозом документов
Lenta.ru04:06
Politico: ФБР обыскивала дом экс-президента США Трампа во Флориде несколько часов
РИА Новости00:56
Сто агентов ФБР искали в резиденции Трампа во Флориде секретные документы
Газета.Ru03:06
NYT: сотрудники ФБР пришли с обыском в резиденцию Трампа из-за секретных документов
РБК20:29
NYT: агенты ФБР могли искать в имении Трампа документы из Белого дома
RT на русском20:00

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