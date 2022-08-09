Lenta.ruАмериканист Рогулев: обыск у Трампа может быть связан с незаконным вывозом документовФедеральное бюро расследований (ФБР) проводит в отношении бывшего президента США Дональда Трампа сразу несколько расследований.Lenta.ruАгентство Reuters передает, что ФБР провело обыск в рамках расследования Минюста США в связи с ненадлежащим хранением государственных документов во флоридском поместье Трампа.Газета.RuГазета NYT со ссылкой на источники утверждает, что правоохранителей в имении Трампа могли заинтересовать документы, которые тот взял с собой из Белого дома.Sputnik КыргызстанКак пишет Lenta.ru, губернатор Флориды Рон Десантис назвал обыск Мар-а-Лаго эскалацией с использованием «федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима».ForPostЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКРЕН ТВПятый каналНТВDaily MoscowДума ТВПервый каналREGNUMИА Красная ВеснаНовые ИзвестияMOS.newsПрофильKu.lifeRTVIЯмал-МедиаРоссийская газетаРЕН ТВАргументы и ФактыГазета.RuТелеканал 360°РамблерКурьер. Среда. БердскВечерняя МоскваРБКReadovka NewsФАНАбзацКомсомольская правдаПодробнее о событииДональд Трамп попал под обыскКоммерсантъ04:43СМИ: обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часовТАСС00:28Американист Рогулев: обыск у Трампа может быть связан с незаконным вывозом документовLenta.ru04:06Politico: ФБР обыскивала дом экс-президента США Трампа во Флориде несколько часовРИА Новости00:56Сто агентов ФБР искали в резиденции Трампа во Флориде секретные документыГазета.Ru03:06NYT: сотрудники ФБР пришли с обыском в резиденцию Трампа из-за секретных документовРБК20:29NYT: агенты ФБР могли искать в имении Трампа документы из Белого домаRT на русском20:00Показать ещёОценить1,7KПоделиться