Будьте в Плюсе

Американская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млн

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций.
РБК
Расходы лизингодателя оцениваются в $802 млн.
РБК
«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — говорится в заявлении Air Lease.
РБК
В настоящее время иностранные компании добиваются возвращения из России более 400 самолетов, переданных в лизинг.
Профиль

Подробнее о событии

Лизинговая компания из США спишет оставшиеся в РФ после введения санкций 27 самолетов
Слово и Дело13:47
Американская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млн
РБК12:45
Американская компания потеряет $800 млн из-за застрявших в России самолётов
Секрет фирмы13:31
Лизингодатель из США спишет 27 самолетов в России
ИА Красная Весна13:27
Американская Air Lease откажется от 27 самолетов, которые находятся в лизинге в России
Профиль13:16
Лизингодатель Air Lease Corporation спишет оставшиеся в РФ самолеты на 800 млн долларов
ФАН13:46
Американская лизинговая компания Air Lease Corp спишет стоимость 27 самолетов, которые у неё остались в России
ГЛАС.RU06:53

Интересное

Экс-канцлер ФРГ Шредер признал невозможность изоляции России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Россию не получится изолировать "в долгосрочной перспективе", так как промышленность ФРГ нуждается в российских ресурсах.
Газета.Ru13:25

Минобороны сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе

Российские военнослужащие нанесли удары ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС.
РБК13:19

Басурин заявил, что националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, обстреляв место сбора

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил о срыве украинскими националистами эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
Lenta.ru10:01

CHERY представила в РФ полноприводный кроссовер CHERY Tiggo 8 Pro Max 22 апреля 2022 года

В России начались продажи нового полноприводного кроссовера родом из Китая.
Автоновости днявчера в 10:45

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу перед Пасхой

Церемония схождения благодатного огня, которая состоялась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, попала на видео.
Lenta.ru07:43

Колумнист Spiegel Нойбахер: АЭС смягчат удар после отказа Германии от российского газа

Германия может облегчить последствия отказа от российского топлива, если не закроет оставшиеся в стране три атомные электростанции, уверен колумнист Spiegel Александр Нойбахер.
РИА Новости12:33

Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку Гран-при Эмилии-Романьи, опередив Леклера

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен первым пришел к финишу спринта в рамках Гран-при Эмилии-Романьи в «Формуле-1».
Матч ТВ11:10

НФ: Чудовищное когнитивное обнищание Соединенных Штатов продолжается

В США явно наблюдается чудовищное когнитивное обнищание.
ГЛАС.RU11:52

Премьер Словакии пообещал оплатить российский газ в мае в евро

Словакия во второй половине мая рассчитается за российский газ и оплата будет проведена в евро, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
РБК11:00

Чавушоглу: Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости12:24