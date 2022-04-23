РБКАмериканская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млнАмериканская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций.РБКРасходы лизингодателя оцениваются в $802 млн.РБК«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — говорится в заявлении Air Lease.РБКВ настоящее время иностранные компании добиваются возвращения из России более 400 самолетов, переданных в лизинг.ПрофильЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЛизинговая компания из США спишет оставшиеся в РФ после введения санкций 27 самолетовСлово и Дело13:47Американская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млнРБК12:45Американская компания потеряет $800 млн из-за застрявших в России самолётовСекрет фирмы13:31Лизингодатель из США спишет 27 самолетов в РоссииИА Красная Весна13:27Американская Air Lease откажется от 27 самолетов, которые находятся в лизинге в РоссииПрофиль13:16Лизингодатель Air Lease Corporation спишет оставшиеся в РФ самолеты на 800 млн долларовФАН13:46Американская лизинговая компания Air Lease Corp спишет стоимость 27 самолетов, которые у неё остались в РоссииГЛАС.RU06:53Показать ещёОценить34Поделиться