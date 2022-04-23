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Американская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млн

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций.
РБК
Расходы лизингодателя оцениваются в $802 млн.
РБК
«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — говорится в заявлении Air Lease.
РБК
Самое большое количество арендованных самолетов в количестве 135 штук принадлежало ирландской компании AerCap, а в количестве 36 штук — британской SMBC Aviation Capital.
ФАН

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Лизинговая компания Air Lease Corporation решила списать оставшиеся в России самолеты
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