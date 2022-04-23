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Американская Air Lease спишет 27 самолетов в России на $800 млн

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций.
РБК
Как сообщает
 Reuters, списанию подлежит 21 самолет, которые принадлежат компании, и шесть самолетов в парке, управляемом Air Lease.
BFM.ru
«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены [ранее] и которые остаются в России», — говорится в заявлении Air Lease.
РБК
В данный момент международные лизинговые компании добиваются возвращения из РФ более 400 самолетов стоимостью примерно $10 млрд.
Известия

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