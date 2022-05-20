Arconic пришла в РФ в 1993 году, с 2005 года в состав компании входит предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России - Самарский металлургический завод, который называется "Арконик СМЗ".
"Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в пятницу.
Аэрокосмическая компания SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. стюардессе своего корпоративного авиапарка, которая заявила о домогательствах со стороны основателя компании, инженера, изобретателя Илона Маска.