Энергетика
ПРАЙМАмериканская ExxonMobil уходит из Норвегии
"ExxonMobil согласилась продать свои норвежские нефтегазовые активы на сумму в 4 миллиарда долларов, что означает выход американской компании из производства в стране", — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова презентовала новый трек «Вот она я»
Актуальные Новости 02:59
Происшествия
К ФБК подали иск на 1 млрд рублей
Транспортная компания «Флай авто» подала иск на 1 млрд рублей к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service вчера в 12:31
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Экономика
Путин одобрил идею ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке.
Sibnet Новости вчера в 04:26
Политика
Путину доложили о нападении на Памфилову
Президенту России Владимиру Путину сообщили о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 08:19
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Лозового из станкового гранатомета в ЛНР
Киевские силовики в четверг вечером обстреляли район Лозового из станкового противотанкового гранатомета.
ИА Новороссия вчера в 16:40
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Происшествия
СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания в Московской области, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Общество
Деми Ловато выложила фото в бикини и намеренно показала целлюлит
Артистка призналась, что снимки без обработки, на которых виден ее целлюлит, — ее главный страх.
Lenta.ru 09:27
Общество
Собянин представил Россию без Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.
Вести.Ru 09:15
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Политика
Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Армия и оружие
Комиссия выявила у ВСУ пропажу восьми приборов ночного видения из США
Напомним, 4 сентября стало известно о том, что США рассматривают вопрос дальнейшего предоставления военной помощи Украине.
ИА Новороссия 08:22
Происшествия
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Российская газета 03:10
Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России сыграет в белой форме в матче против команды Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU 07:35
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 06:31
Футбол
Семак отреагировал на УДО Кокорина
Газета.Ru 05:15
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Происшествия
Абызову предъявили новое обвинение
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40