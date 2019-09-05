Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Авто Эволюцию Audi RS6 показали на видео Канал Cars Evolution отразил все версии «заряженных» бизнес-универсалов Audi, вспомнил немногочисленные седаны RS6, отметил верность наддуву и сравнил динамику самых мощных версий за семнадцать лет.

Экономика Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.

Происшествия На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей.

Кино Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице» Впоследствии актер неоднократно пожалел о своем решении, а его поклонники, как и поклонники "Матрицы", гадали, каким бы получился культовый фильм, если бы в роли Нео был Уилл Смит, а не Киану Ривз.

Политика Путин рассказал о планах производства ракет, ранее запрещенных ДРСМД Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, российский президент заявил, что Россия будет производить ракеты, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не будет размещать их первой, пока этого не сделают США.

Политика Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный» Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.

Армия и оружие В Сирии погиб российский военный из Волгодонска 5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

Политика В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.

Армия и оружие Россия потеряла у берегов Сирии сразу три подводных лодки Согласно информации представленной СМИ, в порту Тартуса (Сирия) вышли из строя сразу три российских подводных лодки, причиной чему стал удар со стороны США, вызванный введением санкций.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.

Политика Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом» Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном».

Теннис Андрееску сыграет с Уильямс в финале US Open Канадка Бьянка Андрееску вышла в финал турнира US Open. В двух сетах она выиграла у Белинды Бенчич.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.