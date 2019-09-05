Экономика

ПРАЙМПРАЙМАмериканская ExxonMobil уходит из Норвегии

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Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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