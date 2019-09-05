Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Политика Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Происшествия В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.

Футбол «Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Интернет Опасный вирус украл переписку сотен тысяч пользователей Android Опасная программа нацелена на пользователей из определенных стран: для этого она автоматически сличает мобильный код жертвы со вшитым «списком».

Футбол Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Теннис Серена Уильямс вышла в финал US Open Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Общество Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

Футбол Сборная России проиграла белорусам на старте Суперфинала Евролиги Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.

Происшествия Рейс Воронеж – Петербург задерживается уже третий день подряд Рейс Воронеж – Санкт-Петербург третий день подряд сталкивается с техническими проблемами. На этот раз рейс задерживается на час.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Происшествия Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.