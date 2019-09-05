Экономика
ПРАЙМАмериканская ExxonMobil уходит из Норвегии
Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Вести.Ru вчера в 11:43
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 04 сентября в 02:00
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК вчера в 15:50
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Происшествия
Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Футбол
«Буду готов для последнего испытания». Жиру может перебраться в MLS
В прошлом сезоне Жиру сыграл за «Челси» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Sport24.ru вчера в 18:58
Интернет
Опасный вирус украл переписку сотен тысяч пользователей Android
Опасная программа нацелена на пользователей из определенных стран: для этого она автоматически сличает мобильный код жертвы со вшитым «списком».
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением
Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Интерфакс-Спорт вчера в 08:28
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал US Open
Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Футбол
Сборная России проиграла белорусам на старте Суперфинала Евролиги
Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.
ProstoProSport вчера в 11:23
Происшествия
Рейс Воронеж – Петербург задерживается уже третий день подряд
Рейс Воронеж – Санкт-Петербург третий день подряд сталкивается с техническими проблемами. На этот раз рейс задерживается на час.
РЕН ТВ 00:34
Хоккей
Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Газета.Ru вчера в 14:29
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия вчера в 21:00
Экономика
«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке
Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59