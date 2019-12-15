Армия и оружие
Lenta.ruАмериканская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Читать в источнике
Оценить616
с чего всё началось
Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти.Известиявчера в 17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:50, Ашберн
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Происшествия
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Музыка
Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Единоборства
Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.
Политика
Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км в Давосе, Смирнова — 15-я
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве
В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Спорт
Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ
Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Технологии
Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году
Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Киберспорт
Team Empire представила новый состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Team Empire собрала новый состав по Dota 2. Команда получила название Team Empire Hope.
Космос
«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем
Космический телескоп «Хаббл» вновь снял комету Борисова, это произошло в момент ее максимального приближения к Солнцу.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».