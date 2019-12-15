с чего всё началось

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

Политика Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.

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Единоборства Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245 Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.

Политика Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.

Происшествия Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.

Общество Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.

Политика Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Технологии Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.