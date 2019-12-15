с чего всё началось

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.

Музыка Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.

Общество Facebook запустит программу против дезинформации на Украине Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Шоу-бизнес Разоткровенничались об Анастасии Заворотнюк близкие Недавно в блоге Анастасии была размещена информация о том, что одна из поклонниц актрисы побывала на подворье Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и оставила записку в которой, попросила Господа о помощи Анастасии.

Биатлон Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Гаджеты Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.