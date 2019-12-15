Армия и оружие
Lenta.ruАмериканская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Читать в источнике
Оценить572
с чего всё началось
Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense со ссылкой на генерала Джона Рафферти.Известиявчера в 17:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
Происшествия
Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей
Авто
Назвали лучшее время для покупки нового автомобиля
По мнению специалистов, раньше январь был лучшим месяцем для покупки нового автомобиля. Сейчас произошли некоторые изменения.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
Хоккей
«Торонто» победил «Эдмонтон», Михеев забил победный гол
«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 1:4. Победный гол забил россиянин Илья Михеев.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Шоу-бизнес
Разоткровенничались об Анастасии Заворотнюк близкие
Недавно в блоге Анастасии была размещена информация о том, что одна из поклонниц актрисы побывала на подворье Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и оставила записку в которой, попросила Господа о помощи Анастасии.
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Общество
Граждане Украины лидируют по числу трудовых мигрантов в Финляндии
Первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии заняли граждане Украины, второе — Эстонии.
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Футбол
Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин
Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Общество
На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Армия и оружие
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сделала свой выбор на шоу «План Б»
Телеведущая определилась с главным претендентом на сердце. До финала шоу «План Б» на ТНТ остается всего пара недель.
Футбол
Хет-трик Коутинью помог «Баварии» разгромить «Вердер»
Мюнхенская "Бавария" одержала разгромную победу над бременским "Вердером" в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Кино
Рейтинговые агентства распространяют спойлеры о «Звездных войнах 9»
Фильм выйдет в широкий прокат 19 декабря 209 года.