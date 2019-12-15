Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruАмериканская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
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Разрабатываемая компанией Lockheed Martin для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», вероятно, сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, пишет Breaking Defense
 со ссылкой на генерала Джона Рафферти.
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