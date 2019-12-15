Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruАмериканская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

Lenta.ru16:09

В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

Известия18:04

В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России

РБК19:47

Американскую ракету назвали будущей убийцей российских С-400

РЕН ТВ16:35

США заявили о способности своей новой ракеты преодолеть российскую ПВО

News.ru18:45

США анонсировали новую ракету для борьбы с российскими С-400

ФАН18:45

США анонсировали новую ракету для «противостояния» российским С-400

Народные новости19:15
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Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Политика

Климкин предрек переход части Украины под власть России

Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:00
Здоровье

Врачи назвали причины образования камней в почках

Твой Континент 07:41
Музыка

Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

URA.Ru вчера в 17:35
Происшествия

Одного человека ранили в результате стрельбы в ТЦ в Джорджии

Стрельба была открыта в субботу в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия).
ТАСС 16:28
Биатлон

Логинов занял второе место в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершилась гонка преследования у мужчин.
LiveResult.Ru 13:19
Общество

В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
REGNUM 19:26
Хоккей

Сборная России обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала

Российская сборная по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:59
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
REGNUM 19:57
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости 14:24
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Здоровье

Врачи рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

Врачи рекомендуют отказаться от употребления той же картошки и помидоров определенной группе людей, о чем информирует портал NEWS.ru.
MedikForum.ru 12:10
Финансы

Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

В четверг, 12 декабря, евро на Московской бирже впервые с сентября упал ниже 70 руб. К 18.30 мск он потерял 63 коп. к закрытию среды и стоил 69,82 руб. Доллар к этому времени подешевел на 56 коп. до 62,71 руб. Последний раз американская валюта стоила меньше 63 руб. в июле.
Ведомости 12 декабря в 11:14
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Политика

В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных

РИА Новости 18:42
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru вчера в 10:57
Энергетика

Польша приготовилась к остановке транзита газа через Украину

Как пояснили в компании, уже приняты необходимые меры на случай остановки с первого января 2020 года транзита российского газа в ЕС через Украину, «в такой ситуации национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 миллиарда кубометров газа в год, с расходом 19 миллиардов», сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 12 декабря в 02:38
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Газета.Ru 14:38
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa 03:13
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Происшествия

Число жертв извержения вулкана на острове Новой Зеландии достигло 15

«Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», — говорится в заявлении в Twitter.
RT на русском 06:42
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Здоровье

Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Shraibikus News 12:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»

Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
StarHit.ru 08:00
Происшествия

Гражданина России обвинили в финансовых махинациях в Сингапуре

О каких именно финансовых преступлениях идёт речь, не уточняется. В посольстве России отметили, что готовы оказать помощь Корягину.
Говорит Москва 07:18
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
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