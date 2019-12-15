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Хоккей Сборная России обыграла команду Чехии на Кубке Первого канала Российская сборная по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, сообщает ТАСС.

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