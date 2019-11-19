Американская сеть универмагов TJX Companies приобрела 25% активов российского off-price ритейлера Familia, сообщили 19 ноября в российской компании. Уточняется, что сумма сделки составила $225 млн.

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