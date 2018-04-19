Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

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Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

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Экономика Россия может ограничить импорт детских молочных смесей Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.