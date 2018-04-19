Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Армия и оружие
Израиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Экономика
В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами
Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
Экономика
Бюджет РФ на 2020–2022 годы принят с поправками
«Принята поправка, согласно которой в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях» — подчеркнул он.
Здоровье
Перечислены пять опасных и бесполезных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Хоккей
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров получил травму
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Политика
В США признали законными израильские поселения в Палестине
США изменили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу и больше не считают их незаконными, сообщает BBC со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Происшествия
Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске
Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
Общество
«Уральские авиалинии» потеряли миллиард из-за отмены рейсов в Грузию
Помимо потерь от запрета на перелеты в Грузию, российские авиакомпании терпят рекордные убытки из-за высоких цен на авиакеросин.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Общество
ООН насчитала в мире 47 наименее развитых стран
Экономика
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Общество
Более 80% россиян признали себя счастливыми
Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми.
Футбол
Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020
Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Армия и оружие
Россия назвала покупателей Су-57
Покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Значительный рост атмосферного давления в РФ угрожает самочувствию метеозависимых людей.