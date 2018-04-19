Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Ведомостивчера в 12:23

Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

РБКвчера в 10:34

Американцы закупятся в Familia

Коммерсантъвчера в 09:06

Американская TJX покупает 25% российской сети одежды Familia

Rambler News Serviceвчера в 09:01

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Интерфаксвчера в 09:01

Американский ретейлер купил 25% российской сети магазинов Familia

Forbesвчера в 10:16

Торговая сеть из США купила 25% российского ритейлера

Вести.Финансвчера в 09:32
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Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Армия и оружие

Израиль подтвердил «ответный удар» ракетами по Сирии

REGNUM вчера в 21:45
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс вчера в 03:48
Киберспорт

В CS:GO вышла операция Shattered Web

В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 01:47
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Бюджет РФ на 2020–2022 годы принят с поправками

«Принята поправка, согласно которой в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях» — подчеркнул он.
Красная весна вчера в 21:42
Здоровье

Перечислены пять опасных и бесполезных лекарств из домашней аптечки

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru вчера в 11:12
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Хоккей

«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров получил травму

Sportbox.RU вчера в 22:43
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости 18 ноября в 19:15
Политика

В США признали законными израильские поселения в Палестине

США изменили свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу и больше не считают их незаконными, сообщает BBC со ссылкой на американского госсекретаря Майка Помпео.
Rambler News Service вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Телеканал 360° вчера в 16:14
Происшествия

Многодетная мать покончила с собой в Южно-Сахалинске

Многодетная мать покончила с собой в одной из квартир дома 25 по улице Карьерной в Южно-Сахалинске.
АСТВ вчера в 20:03
Общество

«Уральские авиалинии» потеряли миллиард из-за отмены рейсов в Грузию

Помимо потерь от запрета на перелеты в Грузию, российские авиакомпании терпят рекордные убытки из-за высоких цен на авиакеросин.
РБК Екатеринбург 00:19
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории.
Газета.Ru 00:39
Общество

ООН насчитала в мире 47 наименее развитых стран

Известия вчера в 22:29
Экономика

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Общество

Более 80% россиян признали себя счастливыми

Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми.
Известия 00:40
Футбол

Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией на Евро-2020

Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Мойка78 вчера в 18:20
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU вчера в 05:15
Армия и оружие

Россия назвала покупателей Су-57

Покупателями перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Lenta.ru 18 ноября в 02:07
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии

Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Uznayvse.ru вчера в 07:38
Здоровье

Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей

Значительный рост атмосферного давления в РФ угрожает самочувствию метеозависимых людей.
Evo-rus.com вчера в 12:04
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