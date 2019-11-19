Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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