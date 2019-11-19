Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Спорт
Подчуфарова сравнила себя с Малкиным
Подчуфарова тоже задается этим вопросом. Также надо отметить, что места в сборной для нее уже не находилось - конкуренция высокая.
Авто
Назвали пятилетние бизнес-седаны с лучшей остаточной стоимостью
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Происшествия
Из больницы Благовещенска выписан пострадавший при стрельбе в колледже
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Армия и оружие
НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса
НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
Происшествия
Момент падения авто с людьми в яму с кипятком в Пензе попал на видео
В Сети опубликована видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели момент падения легкового автомобиля в яму с кипятком в Пензе.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
ЖКХ
В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии
В Барнауле 26 жилых домов остались без отопления в результате аварии на тепловой сети. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Экономика
Япония продала рекордный объем госдолга США
Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Гаджеты
Honor V30 по габаритам напоминает Honor 9X
Версия Honor V30 Pro получит еще и модуль камеры 3D ToF.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Гаджеты
Apple проведёт мероприятие в декабре
Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Здоровье
В Одессе из-за вспышки вируса Коксаки на карантин закрыта школа
Одна из общеобразовательных школ Одессы из-за вспышки вируса Коксаки закрылась на карантин.
Происшествия
МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
МВД России опубликовало видео с места ликвидации крупнейшей в России лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая находилась в Подмосковье.
Экономика
«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей
Импорт детских молочных смесей в Россию планируют ограничить. Сейчас большинство заменителей грудного молока ввозят из США и стран ЕС.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Музыка