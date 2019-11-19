Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Ведомости12:23

Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

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Американская TJX покупает 25% российской сети одежды Familia

Rambler News Service09:01

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Коммерсантъ09:06

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Forbes10:16

Торговая сеть из США купила 25% российского ритейлера

Вести.Финанс09:32
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Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Одна из общеобразовательных школ Одессы из-за вспышки вируса Коксаки закрылась на карантин.
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Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими

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