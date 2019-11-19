Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

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Вести.Финанс09:32

Американская TJX покупает 25% ритейлера Familia у акционеров за $225 млн

ПРАЙМ08:52
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Составлена первая карта поверхности Титана

Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения

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Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
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Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года.
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Названы сроки появления первых электронных паспортов в России

Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
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Армия и оружие

США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
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В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии

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АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков

Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
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Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
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Стоимость Bitcoin опустилась до $8000

Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
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Украина закупает двадцать французских патрульных катеров

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Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
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TJX Companies
Американская компания
American multinational off-price department store corporation, headquartered in Framingham, Massachusetts. It was formed as a subsidiary of Zayre Corp. in 1987, and became the legal successor to Zayre Corp. following a company reorganization in 1989.
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