Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Армия и оружие
Американские военные высадились в сирийской провинции Хасеке
Десантный отряд американских сил высадился в одном из селений сирийской провинции Хасеке.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Здоровье
Сыпь на руках у бразильянки оказалась редким признаком рака легких
73-летняя жительница бразильского города Сан-Паулу обнаружила сыпь у себя на руках.
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Фигурное катание
«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения
Российский тренер Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Евгению Медведеву, которой во вторник исполнилось 20 лет.
Происшествия
Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге
Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области
Решение о передаче построенных к ЧМ-2018 стадионов в правительстве приняли еще летом 2018 года.
Общество
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Происшествия
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
Политика
В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии
Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Политика
АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков
Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Экономика
Стоимость Bitcoin опустилась до $8000
Ранее аналитик Аяш Джиндал предупредил, что курс Bitcoin упадет до отметки в $7650, если не сможет удержаться выше $8000.
Политика
Украина закупает двадцать французских патрульных катеров
Как сообщают украинские СМИ, правительство страны одобрило закупку двадцати патрульных кораблей (катеров) французской компании ОСЕА.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.