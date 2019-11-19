Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, пустившую сына за руль машины
Уголовное дело по двум статьям возбудили против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль машины на скорости 130 километров в час, сообщается на сайте СК РФ.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Общество
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Общество
Акимов рассказал Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
Высокий спрос: итоги первого дня продаж билетов на поезда в Крым Новой большой задачей Акимов назвал развитие сети доступных региональных перевозок.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году
Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
Политика
В Кремле назвали абсурдными претензии Украины по газу
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Происшествия
Адвокат Соколова заявил о возможном влиянии полнолуния на историка
На арестованного историка Олега Соколова могли повлиять луна. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Общество
Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Технологии
Intel удаляет со своего сайта старые драйверы и обновления BIOS
Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Пользователи форумов Vogons обнаружили, что в конце текущей недели компания Intel собирается удалить с официального сайта старые драйверы и обновления BIOS.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Политика
Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.