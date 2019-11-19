Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

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Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

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Американская TJX покупает 25% российской сети одежды Familia

Rambler News Service09:01

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Коммерсантъ09:06

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Forbes10:16

Торговая сеть из США купила 25% российского ритейлера

Вести.Финанс09:32
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Газета.Ru 03:26
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Высокий спрос: итоги первого дня продаж билетов на поезда в Крым Новой большой задачей Акимов назвал развитие сети доступных региональных перевозок.
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В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году

Обязательный единый госэкзамен по отечественной истории может быть введен в нескольких пилотных регионах РФ в 2022 году, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
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Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдными претензии Украины к России по газовому вопросу.
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

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Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Происшествия

Адвокат Соколова заявил о возможном влиянии полнолуния на историка

На арестованного историка Олега Соколова могли повлиять луна. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Piter.tv 06:44
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

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Технологии

Intel удаляет со своего сайта старые драйверы и обновления BIOS

Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Пользователи форумов Vogons обнаружили, что в конце текущей недели компания Intel собирается удалить с официального сайта старые драйверы и обновления BIOS.
Хакер Online 05:30
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx

Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
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Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
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Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
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Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
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Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
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TJX Companies
Американская компания
American multinational off-price department store corporation, headquartered in Framingham, Massachusetts. It was formed as a subsidiary of Zayre Corp. in 1987, and became the legal successor to Zayre Corp. following a company reorganization in 1989.
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