Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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