Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Футбол Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

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Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Происшествия Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.

Политика В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.