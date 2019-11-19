Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Алсу решилась на короткую стрижку
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужской шовинизм
Футбол
Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020
Сборные России и Бельгии выступали в одной группе в квалификации Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийцы.
Футбол
Молодежная сборная России победила сербов в матче отбора ЧЕ-2021
Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Армия и оружие
Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией
Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Гаджеты
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Футбол
Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»
Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование против Джулиана Ассанжа
Напомним, что уголовное дело возбудили в 2010 году из-за возможного изнасилования, однако Ассанж отрицал все обвинения, утверждая, что две девушки сами согласились на сексуальные отношения, к тому же они действовали из мести и были подвержены давлению полиции.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Шоу-бизнес
С небоскреба прыгнул Никита Пресняков вместе с супругой
Актер и музыкант Никита Пресняков любит экстремальный отдых.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Политика
В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии
Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Группа американских экспертов создала формулу для перевода возраста собаки в человеческий.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Политика
Палата представителей США продлила финансирование правительства
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.