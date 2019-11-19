Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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TJX Companies
Американская компания
American multinational off-price department store corporation, headquartered in Framingham, Massachusetts. It was formed as a subsidiary of Zayre Corp. in 1987, and became the legal successor to Zayre Corp. following a company reorganization in 1989.
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