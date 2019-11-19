Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Ведомости12:23

Компания из Fortune 500 купила 25% в российской сети одежды

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Американская TJX покупает 25% российской сети одежды Familia

Rambler News Service09:01

Американцы закупятся в Familia

Коммерсантъ09:06

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Forbes10:16

Торговая сеть из США купила 25% российского ритейлера

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
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Рубль слегка повысился к доллару и евро

По данным на 10.04 по мск, курс доллара упал на 6 коп. и составил 63,70 руб. Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб.
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В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
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Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
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МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
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Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль

В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
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МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям

Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.
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Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
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В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин

Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
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Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Солнечная буря или выброс коронарной массы происходит, когда Солнце выбрасывает всплеск плазмы, вызванный высвобождением магнитной энергии.
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Новый трейлер «Кошек» показал звёздный состав будущего мюзикла

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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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TJX Companies
Американская компания
American multinational off-price department store corporation, headquartered in Framingham, Massachusetts. It was formed as a subsidiary of Zayre Corp. in 1987, and became the legal successor to Zayre Corp. following a company reorganization in 1989.
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