Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

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Происшествия В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Космос На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.