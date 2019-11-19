Экономика
ИнтерфаксАмериканская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн. TJX получит право выдвигать своего кандидата в совет директоров Familia, говорится в сообщении российской компании.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро
По данным на 10.04 по мск, курс доллара упал на 6 коп. и составил 63,70 руб. Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены
Популярный актер и певец Михаил Боярский официально заявил об уходе со сцены.
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020
Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
Политика
В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа
Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Политика
МИД Турции осудил решение США по израильским поселениям
Турецкий МИД осудил решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Происшествия
В Волгограде грузовик протаранил более 10 машин
Грузовой автомобиль в Волгограде протаранил более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Космос
Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма
Солнечная буря или выброс коронарной массы происходит, когда Солнце выбрасывает всплеск плазмы, вызванный высвобождением магнитной энергии.
Кино
Новый трейлер «Кошек» показал звёздный состав будущего мюзикла
Видео ещё раз демонстрирует звёздный состав предстоящего фильма режиссёра Тома Хупера.
Космос
На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар
Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.