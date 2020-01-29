Общество

32CARS.ru32CARS.ruКомпания UPS заказала 10 тысяч электромобилей

Arrival и UPS работают вместе с 2016 года, и это партнерство приносит свои плоды, так как гигант поставок объявил, что заказывает 10 000 электромобилей у британского стартапа.
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