Общество
32CARS.ruКомпания UPS заказала 10 тысяч электромобилей
Arrival и UPS работают вместе с 2016 года, и это партнерство приносит свои плоды, так как гигант поставок объявил, что заказывает 10 000 электромобилей у британского стартапа.
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Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
Политика
В Чувашии назвали дату выборов главы региона
Накануне Путин досрочно отправил в отставку Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Гаджеты
Apple выписали гигантский штраф
Суд Лос-Анджелеса выписал Apple и Broadcom гигантский штраф в размере 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии wi-fi.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Политика
Что заявили в СБУ о вывозе на Украину экс-министра углепрома ДНР
СБУ распространила информацию о проведенной её агентами операции по вывозу с территории Донецкой народной республики (ДНР) экс-министра угольной промышленности республики.
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Наука
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Основная масса производимого во всем мире пластика — используемого, например, для упаковки — остается неразлагаемым, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Здоровье
В Китае от коронавируса скончались уже 106 человек
В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом короновируса, увеличилось до 4515 человек, из них 106 граждан скончались.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Технологии
Canonical начала публиковать инструкцию по переходу с Windows 7 на Ubuntu
Компания Canonical не теряет надежды перевести хотя бы часть пользователей на Ubuntu после прекращения поддержки Windows 7. Разработчики опубликовали первую часть инструкций по максимально безболезненному переходу на новую ОС.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Происшествия
Коронавирус у госпитализированных воронежцев не подтвердился
В Воронеже озвучили данные анализа проб, взятых у двух воронежцев, госпитализированных с ОРВИ и подозрением на коронавирус.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Технологии
В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора
В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.