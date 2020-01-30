Общество
РБКАмериканская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона
Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях
В Лос-Анджелесе прошло очередное вручение музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш была награждена в в четырех главных номинациях.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
ВМС Украины могут получить американские катера в 2021 году
Украинские ВМС получат американские катера типа Island в марте 2021 года, заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины, капитан первого ранга Василий Радчук, сообщила 29 января пресс-служба ВМС Украины.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Футбол
Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»
Энергетика
На Украине истощились пять главных месторождений газа
Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Транспорт
На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов
Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Политика
Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.