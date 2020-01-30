Общество

РБКРБКАмериканская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

РБКвчера в 18:33

Бывший замминистра связи соберет 10 000 электромобилей для UPS

Ведомостивчера в 16:05

UPS инвестировала в стартап бывшего замминистра связи Свердлова

Коммерсантъвчера в 17:27

Бывший российский чиновник продаст американцам 10 тысяч электрокаров

Lenta.ru01:03

Американская компания заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Газета.Ru00:33

UPS заказала 10 тыс. электрогрузовиков у стартапа Дениса Свердлова Arrival

Inc. Russiaвчера в 17:18

Американская UPS заказала электромобили у экс-главы Yota

Компания00:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra вчера в 09:06
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ

Автоновости дня вчера в 08:30
Политика

Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона

Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
РЕН ТВ вчера в 10:19
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях

В Лос-Анджелесе прошло очередное вручение музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш была награждена в в четырех главных номинациях.
ToDay News Ufa 27 января в 13:55
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag вчера в 03:01
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Армия и оружие

ВМС Украины могут получить американские катера в 2021 году

Украинские ВМС получат американские катера типа Island в марте 2021 года, заявил начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины, капитан первого ранга Василий Радчук, сообщила 29 января пресс-служба ВМС Украины.
REGNUM 00:51
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Футбол

Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»

Газета.Ru вчера в 14:51
Энергетика

На Украине истощились пять главных месторождений газа

Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
Российская газета вчера в 23:59
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:55
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Теннис

Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
RT на русском 00:31
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 28 января в 07:01
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
vtomske.ru вчера в 23:57
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Вести.Ru 27 января в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Львович Свердлов
Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Kinetik, основатель и генеральный директор Charge R&D Ltd, основатель и генеральный директор Roborace, генеральный директор Yota Group, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
United Parcel Service
Американская компания
Американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике. Штаб-квартира компании расположена в Атланте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное