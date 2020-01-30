Общество

РБКРБКАмериканская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
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