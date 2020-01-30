Общество
РБКАмериканская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксист избил и выкинул пассажирку из авто
29 января таксист, который не хотел выполнять заказ, выкинул пассажирку из своей машины и избил ее.
Здоровье
Власти Китая уголовно накажут за отказ лечиться от коронавируса
Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй заявил об уголовной ответственности за отказ лечиться от коронавируса, а также нанесение вреда медикам.
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Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Политика
Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин ежедневно информируется о мерах по борьбе с распространением нового коронавируса.
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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Врач назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению руководителя международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов медицинская маска – эффективная защита от вируса.
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым ответил на санкции США
Накануне Минфин США внес «Гранд Сервис Экспресс» в санкционный список. Компания осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Технологии
PlayStation 5 поражает списком эксклюзивов
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Экономика
В Саратове достраивают новый аквапарк
В Саратове в этом году появится аквапарк. Такую информацию 30 января на заседании правительства озвучил первый зампред Вадим Ойкин.
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Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Здоровье
В Орске все школы закроют на карантин с 31 января
С 31 января по девятое февраля в Орске на карантин будут закрыты все школы без исключения.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в программу Берлинале
Одна из частей фильма "Дау" Ильи Хржановского под подзаголовком "Наташа" вошла конкурсную программу Берлинского кинофестиваля.
Здоровье
Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
Футбол
«Милан» отправил Сусо в «Севилью»
Общество
Россиянам могут повысить пенсии
По информации издания, в настоящее время власти на уровне идеи обсуждают возможность распространения на гарантированный пенсионный план государственного софинансирования, какое ныне действует в рамках обязательного пенсионного страхования.