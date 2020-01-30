Общество
SpeedMeАмериканская UPS заказала 10 тысяч электромобилей у основателя Yota
Условия контракта предусматривают покупку компанией UPS доли в Arrival, а также поставку до 2024 года 10 тыс. электрических транспортных средств. Официальная сумма контракта не называется, но британский The Guardian оценивает сделку в 400 млн евро.
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В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.
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Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
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Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта. Приказ опубликован на сайте ведомства.
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Здоровье
В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом
Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.
Общество
В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса
«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
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Общество
В Петербурге показали, что появится на месте СКК
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Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
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Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния»
Американский актёр Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из "Сияния" Стэнли Кубрика.
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Армия и оружие
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Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Политика
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Временно исполняющий обязанности главы Чувашии, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев назвал основной проблемой региона низкий уровень доходов населения.
Армия и оружие
Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии
«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.
Армия и оружие
Действия США и НАТО провоцируют напряженность на Кавказе – Сидоров
Действия США и союзников по НАТО на Кавказе не способствуют укреплению здесь стабильности и безопасности.
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В требовании о выселении отмечается, что экс-супруга футболиста должна покинуть квартиру вместе с детьми, так как жилье принадлежит свекрови Татьяне Аршавиной.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.