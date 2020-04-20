Коронавирус
ИнтерфаксАмериканская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия вчера в 03:16
Экономика
Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей
Принятый правительством комплекс мер по поддержке компаний, пострадавших от коронавируса, может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей, а в случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Интерфакс вчера в 17:53
Общество
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
СК занялся делом о нападении на врача скорой в Кировской области
СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:53
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия 18 апреля в 23:34
Общество
Умерший челябинец с COVID-19 имел последнюю стадию рака
Челябинск, 20 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Умерший в Челябинской области гражданин имел терминальную стадию онкологического заболевания.
REGNUM 03:26
Экономика
Категоризацию инвесторов просят перенести
Как отметил директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко, «с высокой долей вероятности через полгода нам предстоит решать более серьезные проблемы, в этих условиях принятие законопроекта о категоризации инвесторов несвоевременно».
Коммерсантъ вчера в 17:55
Экономика
Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
Вспышка коронавируса придала дополнительный импульс развитию этого китайского игрока: за три последующих года компания рассчитывает потратить на развитие инфраструктуры $28,26 млрд.
3DNews 03:30
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили 22 новых случая коронавируса
"По данным оперативного штаба на 09.00 (05.00) 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 00:36
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
Футбол
РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала позицию по вопросу возобновления чемпионата, приостановленного 17 марта.
Pravda.Ru 02:22
Авто
Появились изображения нового BMW 3 серии Compact
Размер колесной базы новой BMW 3-Series Compact наверняка был бы такой же, как у стандартного седана, а вот длину из-за заднего свеса, очевидно, пришлось бы укоротить.
Автоновости дня 02:55
Общество
Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса
Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
Культура
Дженсен Эклс пообещал мощный финал «Сверхъестественного»: «Готовились три года»
Popcornnews.ru вчера в 17:00
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Экономика
Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры
Государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения коронавируса могут вырасти до рекордных показателей.
РЕН ТВ 18 апреля в 22:28
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17