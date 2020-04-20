с чего всё началось

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 72

Общество «Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов В середине апреля «Аэрофлот» впервые в своей истории уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов, сообщает газета «Ведомости».

Футбол Блаттер заявил, что отстранен от футбола не из-за России Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что отстранение Блаттера стало местью его врагов за поддержку России при выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Футбол РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги. 18

Общество Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня. 88

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 91

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 836

Общество Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24. 41

Происшествия Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет. 10

Политика Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации. 13

Авто Появились первые «живые» фото нового Haval H5 Снимками бывшего Great Wall Hover, сменившего пять лет назад название на Haval H5, поделился пользователь форума китайского портала Autohome. 2