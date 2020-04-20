Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:16

Цена нефтяной войны: саудитам пришлось залезть в долги

РИА Новости01:00

Американская нефть WТI упала до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Эхо Москвы01:33

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Интерфакс00:38

Падение количества буровых в США не спасло цены на нефть

Саминвестор00:24

Цена нефти марки Brent остановилась около отметки в $28 за баррель

Ведомостивчера в 21:44

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

ТАССвчера в 21:25
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

Российская газета вчера в 21:56
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Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
3,7K
Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,1K
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,5K
Финансы

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
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Общество

Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
96
Общество

Мишустин установил максимальный размер пособий по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.
Право.ру 17 апреля в 12:08
2,2K
Происшествия

Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке

В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
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Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году.
Известия 00:47
8
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Здоровье

Количество случаев коронавируса превысило 100 в Приморье

В Приморском крае подтвердилось еще 24 случая коронавируса. Теперь в регионе 104 официально подтвержденных диагноза COVID-19 .
EastRussia 02:11
2
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
711
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,5K
Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом

Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
REGNUM 02:43
Общество

В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
807
Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
26
Общество

Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26
2
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