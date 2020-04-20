Коронавирус
ИнтерфаксАмериканская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16
Российская газета вчера в 21:56
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Финансы
Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
Lenta.ru 02:32
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
Мишустин установил максимальный размер пособий по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает максимальные выплаты для граждан, потерявших работу после 1 марта 2020 года.
Право.ру 17 апреля в 12:08
Происшествия
Более 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в Коммунарке
В больничном комплексе в Коммунарке в Москве проходят лечение 606 пациентов, у 410 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
Общество
В России создан прототип электрического авиадвигателя
В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году.
Известия 00:47
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Здоровье
Количество случаев коронавируса превысило 100 в Приморье
В Приморском крае подтвердилось еще 24 случая коронавируса. Теперь в регионе 104 официально подтвержденных диагноза COVID-19 .
EastRussia 02:11
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом
Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
REGNUM 02:43
Общество
В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Названы организаторы акций против самоизоляции в США
Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
Общество
Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье
На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26