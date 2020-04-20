Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксАмериканская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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с чего всё началось

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
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Цена нефти WTI достигла самого низкого уровня впервые с 1999 года

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Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Интерфакс00:38

Американская нефть WТI упала до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Эхо Москвы01:33
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