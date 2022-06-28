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Американская Whirlpool продаст российский бизнес турецкой Arcelik

Производитель бытовой техники из Турции компания Arcelik приобретет российские активы американской Whirlpool, следует из данных
 на турецком портале раскрытия информации.
Forbes
Сделки оценивается в сумму около 220 млн евро, говорится в сообщении на сайте турецкой компании во вторник, 28 июня.
DP.RU
По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.
РБК
Помимо России, приобретаемые компании работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.
Интерфакс

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