Армия и оружие

РБКРБКАмериканская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам. В марте две ракеты разорвались недалеко от посольства США в «зеленой зоне» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания.
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СМИ сообщают об обстреле базы с военными США в Ираке

Газета.Ru14:34

База с американскими военными в Ираке подверглась обстрелу

Известия15:30

СМИ: базу с военнослужащими США обстреляли под Багдадом

ТАСС15:10

Иракская база с военными США подверглась ракетному обстрелу

News.ru14:47

СМИ сообщили о ракетном обстреле базы в Ираке с военными США

RT на русском14:40

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

РБК15:32

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

РИА Новости14:29
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Lenta.ru 09:50
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:58
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Культура

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова

Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Происшествия

Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице на востоке Москвы, пострадал один человек.
ТАСС 14:08
Культура

На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»

REGNUM 11 июня в 10:54
4
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
7,1K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
1,2K
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
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Шоу-бизнес

Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето

По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
Экономика сегодня 07:40
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Кино

Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»

Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 вчера в 07:32
3
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
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Энергетика

Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня.
Деловое.ТВ 15:01
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Общество

В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе

Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
10
Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Технологии

Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
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Происшествия

При падении самолета в Самарской области погибли два пилота

При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 05:30
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Транспорт

Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»

Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
152
Общество

В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса

Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 19:32
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам

В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:28
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Наука

Выяснено, как люди забывают информацию

Ученые провели масштабную исследовательскую работу, в ходе которой пытались выяснить, теряется ли память в определенные моменты полностью или же на мгновение утрачивает свою ясность.
Goroday.ru 03:56
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Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 05:58
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