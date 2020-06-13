Армия и оружие
РБКАмериканская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам. В марте две ракеты разорвались недалеко от посольства США в «зеленой зоне» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:58
Культура
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Ефремова
Певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении».
Gazeta.SPb 13:54
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Мужчину ранили из пистолета в ходе конфликта на востоке Москвы
Конфликт со стрельбой произошел на Бойцовой улице на востоке Москвы, пострадал один человек.
ТАСС 14:08
Культура
На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»
REGNUM 11 июня в 10:54
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Шоу-бизнес
Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето
По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
Экономика сегодня 07:40
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 вчера в 07:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 50 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Комсомольская правда 16:16
Энергетика
Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года
Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня.
Деловое.ТВ 15:01
Общество
В РАН назвали способ спасать жизни при коронавирусе
Спасти жизни при тяжелой форме коронавирусной инфекции смогло бы подавление гиперактивации системы свертывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов.
Lenta.ru 10:15
Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
Происшествия
При падении самолета в Самарской области погибли два пилота
При падении легкомоторного самолета в Самарской области погибли инструктор и курсант, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 05:30
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Общество
В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса
Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новые требования к рынкам и магазинам
В Роспотребнадзоре разработали санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:28
Наука
Выяснено, как люди забывают информацию
Ученые провели масштабную исследовательскую работу, в ходе которой пытались выяснить, теряется ли память в определенные моменты полностью или же на мгновение утрачивает свою ясность.
Goroday.ru 03:56
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе
Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 05:58